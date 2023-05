Barnafödandet fortsätter att minska i Jönköpings län

Inte sedan 2005 hade det fötts så få barn under ett år i Sverige. Under första kvartalet 2023 föddes 378 barn i Jönköpings län och det är en minskning med nio procent jämfört med första kvartalet i fjol. Det är också den lägsta siffran för antal födda barn under första kvartalet sedan år 2000. Det här visar nya siffror från Statistiska Centralbyrån, SCB.

– Trenden pekar nedåt på flera håll runt om i landet. I 178 kommuner föddes färre barn under årets tre första månader än under motsvarande period i fjol. I 25 kommuner är antalet nyfödda det lägsta på hela 2000-talet, säger Lovisa Sköld på SCB i ett pressmeddelande

En av de kommunerna är Vetlanda där det föddes 42 barn första kvartalet i år. Det är en minskning med 38 procent jämfört med samma period förra året.