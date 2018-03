Bostadspriserna sjunker i Jönköpings län

Trots att bostadsrätterna och villorna i länet blivit billigare den senaste tiden tror inte bostadsministern Peter Eriksson, som var i Jönköping på onsdagen, att det kommer att ske någon större prisnedgång i landet framöver.

– Jag tror långsiktigt att man får räkna med att det inte kommer att bli mycket billigare, säger han till SVT Nyheter Jönköping.

Prisuppgång på årsbasis

På årsbasis har det ändå varit en prisuppgång i Jönköpings län. Bostadsrättspriser har stigit med 2,7 procent medan villapriserna har stigit med 4,2 procent.

– Jag tycker att det är intressant att det inte blir några dramatiska effekter som vi ser de senaste månaderna, säger Peter Eriksson och fortsätter:

– Vi har en stor bostadsbrist, en snabb befolkningstillväxt och vi har ganska låga räntor. I grunden är det fundament som talar för att det kommer att vara ganska höga bostadspriser under lång tid.

Stora skillnader

Prisutvecklingen skiljer sig en hel del i olika delar av landet. Under de senaste tre månaderna har priserna på bostadsrätter sjunkit med 3 procent i landet som helhet. På årsbasis har priserna sjunkit med 5 procent.

Störst prisminskning under det senaste året uppvisar Värmland, med en nedgång på 15,3 procent, medan bostadsrättspriserna ökat mest, med 17 procent, i Dalarna.

– Samtidigt ser vi att vissa säljare fortfarande inte har vant sig vid den lägre prisbilden. Man hade väntat sig att den ökade efterfrågan inför de nya amorteringskraven skulle ge högre slutpriser, men eftersom den effekten var svag väljer många att dra tillbaka sina objekt från marknaden för att sälja senare i år, säger Marcus Svanberg, vd för Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Villapriserna har på riksnivå sjunkit med 2 procent under de senaste tre månaderna. Under de senaste tolv månaderna har dock priserna ökat med 2 procent. Prisminskningen är störst i Stockholms län där villapriserna sjönk med 5 procent under det senaste året. Under samma period steg villapriserna med hela 12 procent i Gävleborgs län.