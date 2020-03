I spåren av corona – massavbokningar för hotellen i Jönköping

– Det här är en helt ny situation för oss. Vi har aldrig fått så här många avbokningar på så kort tid, säger Mileva Blomberg ägare av Grand Hotel i Jönköping.

Under onsdagen kom beskedet om att flera stora evenemang ställs in, bland annat motormässan i påsk, en mässa som lockar mellan 70-80 000 besökare. Det fick avbokningarna att strömma in.

På Grand Hotel jobbar personalen hårt för att besvara alla frågor om avbokningar som kommer in.

– Jag har pratat med flera kollegor i hotellbranschen och vi sitter alla i samma båt, säger Mileva Blomberg.

