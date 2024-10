Det var på måndagskvällen som en man sköts till döds på Öxnehaga. Utredningen kring händelsen är inne i en intensiv fas.

– På området just nu så pågår dörrknackning. Sedan har vi ett flertal kameror som finns i området, så där håller vi också på mycket intensivt med att gå igenom all den film som kommer in. Vi har också ett tipsinflöde som vi får ta del av som vi också hanterar löpande, säger Rickard Finndahl som är gruppchef på polisens grova brottsgrupp.