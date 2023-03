Ekonomisk kris i J-Södra – revisorer ifrågasätter verksamheten

Förra säsongen blev tuff för Jönköpings Södra IF som fick kämpa för att hålla sig kvar i superettan. Tränaren sparkades tidigt under säsongen, och flera spelare värvades in under året.

Nu kommer notan. Föreningen har gjort åt med 6 miljoner kronor mer än vad man dragit in för 2022. Eftersom man hade cirka en halv miljon kronor i kassan inför säsongen så saknas nu 5,5 miljoner kronor. För att klara elitlicensen måste föreningen lämna in en ekonomisk handlingsplan till Svenska Fotbollförbundet senast den 31 mars i år.

Ifrågasätter föreningens framtid

Föreningens revisorer skriver i årsredovisningen angående föreningens ekonomiska läge:

”Det finns väsentliga osäkerhetsfaktorer som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten.”

Styrelsen har dock gjort bedömningen att föreningen kan drivas vidare.

Saknas ordförandekandidat

I valberedningens förslag till ny styrelse inför årsmötet 23 mars saknas ordförandekandidat. Valberedningen skriver att den tilltänkta kandidaten drog tillbaka sin kandidatur den 1 mars.

Valberedningen skriver också att de inte haft tillgång till en årsredovisning och därför ”inte kunnat agera fullt ut mot möjliga ordförandekandidater”.