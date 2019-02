Ett av tio par ångrar sin skilsmässa

* Drygt 30.500 mål om äktenskapsskillnad registrerades som avgjorda vid landets tingsrätter i fjol. De inkom antingen via en gemensam ansökan, eller en stämning från ena parten. 3350 av dessa mål avskrevs.

* Ett äktenskapsmål registreras som avskrivet om det återkallas aktivt under den sex månader långa betänketiden, eller inte bekräftas innan denna periods utgång.

* Betänketid infaller som regel alltid om ett barn under 16 år är hemmaboende hos makarna, samt i de fall när endast en av parterna vill skilja sig.

Källa: Domstolsverket.