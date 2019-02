Familjens julkort kom fram först efter 14 år

Roland Seitl från Mullsjö fick i måndags ett oväntat samtal från en vän som ringde och tackade för ett julkort han skickat. Det märkliga var att julkortet skickades för 14 år sedan.

– Jag tackar för julkortet, sa hon. Jag tyckte det var lite sent att tacka i februari. Sedan tyckte hon det var lite konstigt att vi redan fått barnbarn, säger Roland Seitl och skrattar.

Det var i måndags som en bekant till familjen hörde av sig och berättade att hon fått ett julkort som var stämplat den 21 december 2005. Familjerna har skickat julkort till varandra under flera år, men just det där julkortet kom fram först 14 år senare.

Ovanligt lång leveranstid

– Det är lite roligt. Man har ju hört sådana här historier om brev som inte kommer fram men aldrig varit med om det själv. Så här lång tid kanske det inte brukar ta i och för sig.

Kommer du ihåg kortet?

– Ja, jag kommer ihåg det väl. Det var en bild på våra barn. Jag hade photoshoppat in dem på ett briotåg, berättar Roland Seitl.

Oklart vad som hänt

Var julkortet varit under alla dessa år vet ingen, men enligt distributionsområdeschefen på Postnord i Jönköpings län är det troligaste att kortet fastnat under en maskin och hittats först nu. Det rapporterade P4 Jönköping under tisdagen.

– Det är väl troligt. Det var inte stämplat dubbelt utan bara en gång. Om någon hittat det och lagt det på brevlådan hade det ju varit stämplat en gång till.