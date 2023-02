Fler ukrainska flyktingar väntas komma till Jönköping 2023

Idag, den 24 februari är det ett år sedan Ryssland gick in i Ukraina och kriget blev ett faktum. Under året som gått har Jönköpings kommun tagit emot ukrainska flyktingar som placerats på kommunala boenden. Under januari månad 2023 tog man emot dubbelt så många flyktingar som under hela hösten.

– Vi har ett nytt fördelningsantal i år som är mer än förra året, säger Sofia Backéus, ansvarig för det ukrainska flyktingmottagandet i Jönköpings kommun.