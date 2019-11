Flera avåkningar i samband med snöfallet

SMHI gick under torsdagen ut med en klass 1-varning för snöfall. Snöfallet som drog in över länet under fredagsmorgonen har inte orsakat några större trafikprobelm. Men polisen rapporterar om några avåkningar utan personskador.

På länsväg 836 väster om Nässjö, i höjd med Bodatippen körde en bil i diket strax efter klockan åtta. Bilen fick bärgas. Vid 8.30 tiden körde en bilist in i ett vägräcke på E4 i höjd med Tånnö i Värnamo kommun. Även där fick bilen bärgas.

På länsväg 623 norr om Gnosjö hamnade en bil i diket vid 8.30-tiden. Strax efter klockan nio körde en bil av länsväg 953, strax öster om Nässjö.

Det råder vinterväglag på många vägar i länet och polisen uppmanar trafikanter att anpassa hastighet och avstånd till fordon framför efter det väglag som råder.