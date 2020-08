Flera stölder ur lastbilar senaste dygnet

Nattens händelse inträffade utanför Hörle där lastbilen stod parkerad. Någon eller några okända personer öppnade bakdörren och stal ett antal nya däck.

Under onsdagen utsattes en lastbil för en kapellskärning i Vaggeryd. Två lådor innehållandes två smartklockor till ett okänt värde stals. Och ytterligare stölder ur lastbilar inträffade under natten till torsdagen på Blockgatan i Nässjö. Då krossades sidorutorna på ett antal lastbilar tillhörande ett företag. Tjuvarna bröt sig in i verktygsskåp och verktyg till ett okänt värde stals.