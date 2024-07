Folkfest under triathlontävling i Jönköping – trots dåligt väder

Under lördagen drog ett kraftigt oväder in över Jönköpings län med åska, blixtar och kraftigt regn. På söndagen var regnovädret över men det blåste kraftigt. Arrangören valde därför att korta ner sträckan de skulle simma till 600 meter. Men det dåliga vädret stoppade inte folk från att besöka tävlingen under dagen.

– Det är en publikfest det här. Det hade nog inte spelat någon roll om det hade varit ösregn så hade det varit fullt med folk, säger Marie Hallström som hejade på sin dotter som tävlade.

I klippet ser du bilder och hör fler röster från tävlingen.