Första helt eldrivna bussen snart i drift i Jönköping

De nya bussarna ska trafikera linje 17 mellan Strandängen och Asecsområdet i Jönköping.

– Vi har eldrivna bussar i Värnamo, men de har ju en motor också. Det här är helt eldrivna bussar, berättar affärsutvecklare Charles Tholin.

Bussen kommer vara helt eldriven och laddas via en pantograf, som just nu håller på att installeras på Asecsområdet. Men satsningen handlar inte bara om miljö. De nya bussarna har fått en ny design, med ledstänger i borstad aluminium och belysning installerad under sätena.

Låter som en spårvagn

– Utsidan av bussarna kan vi inte göra så mycket åt, men inuti vill vi skapa en mysig atmosfär, säger Charles Tholin.

Längst bak i bussen finns en soffhörna.

– Många resenärer upplever den bakre delen av bussen som skrämmande. Det har vi velat ändra på så här hoppas vi att till exempel barnfamiljer sätter sig och umgås medan de åker buss.

I klippet får du följa med in i bussen och du får också veta varför bussen låter som en spårvagn