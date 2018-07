Svenska flygvapnets Herkulesplan. Foto: TT

Försvaret flyger brandmän från Jönköping till skogsbränderna

För första gången under skogsbränderna går nu Försvarsmakten in och flyger upp brandmän till skogsbränderna. Ett 80-tal brandmän och annan personal flygs under söndagen med ett Herkulesplan från Jönköping till Östersund.