Götalands största skidanläggning helt beroende av konstsnö – säsongerna kortare

När snön inte faller och temperaturerna inte sjunker blir det svårare och svårare att åka skidor i de södra delarna av landet. Något som enligt Isabergs VD Louise Söderlund riskerar att leda till att färre lär sig att åka skidor.

– Det blir en kortare period vi får på oss att lära svenska folket att åka skidor, säger hon.

Vatten från Nissan

I Hestra produceras all snö i backarna av snökanoner på vatten från intilliggande Nissan under förutsättning att temperaturen sjunker under tre grader. Någon tanke kring att spara snö från tidigare säsonger har inte varit något alternativ.

– Eftersom vi ligger så långt söderut så kan vi inte spara snö på samma sätt som i norr, det blir för tidskrävande och klimatosmart.

Anledningen är att snön hinner smälta och tappa den kvalitet som önskas för skidåkning, dessutom går det sällan att producera mer snö framåt våren då temperaturerna blir högre.

I klippet berättar Louise Söderlund, VD på Isabergs skidanläggning i Hestra om hur de kortare snösäsongerna påverkar skidåkningen i söder.