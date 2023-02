Under gårdagen fick tekniska kontoret i Jönköping in ett larm om den gröna färgen i Skrämmabäcken. Därför åkte enhetschefen Kim Karlsson Roos ut till Vättersnäs under onsdagsförmiddagen för att få en uppfattning om vad det kan röra sig om.

– Vi har haft kontakt med företag runt om för att se om vi kan få mer information, säger han.

I klippet ovan hör du Kim Karlsson Roos berätta vad han misstänker att den gröna färgen beror på.