Han vill göra ett mindre fotavtryck på planeten

– Jag har köpt och sålt saker på nätet sedan tidig ålder och också hjälpt vänner och bekanta att sälja sina saker, säger Erik Vaim.

Det började hemma i familjens villa i Taberg, strax utanför Jönköping.

– Vi tog emot saker som vänner och bekanta tröttnat på, sålde dom online och delade vinsten med dom som lämnat in.

Trendigt att handla begagnat

Intresset för secondhand har ökat och ändrats till att vara något skamligt till att vara en trendsättare.

– Vi ser en tydligt intresse från alla generationer, men de yngre åldrarna gör oss extra glada. När vi först testade idén 2007 var intresset för secondhand mest begränsat till antika eller samlar saker, den äldre generationen upplevde det som fult att handla begagnat. Köp nytt, det är så billigt var melodin.

Det har i sin tur bidragit till att antalet prylar hemma hos oss svenskar har ökat lavinartat de senaste tio åren.

– Folk har så mycket saker att de inte vet vad de ska göra med dem.

I år har Handelns Utredningsinstitut (HUI) till och med utnämnt det återanvända plagget till årets julklapp.

– Det känns jätteroligt att fler väljer second hand när de ska handla julklappar, säger Erik Vaim. Vi såg direkt att intresset för våra varor ökade.

Flera anställda

Erik driver sedan ett och ett halvt år tillbaka sin verksamhet på heltid. Företaget har två heltids- och tre deltidsanställda. Och familjens vardagsrum har han för länge sedan vuxit ur.

– Familjen tröttnade på att dela bostadsyta med folks flyttkartonger med saker, säger han och ler.

– Vi har fått utöka våra lokaler sju gånger och vi har haft utmaningar med anställningar, arbetsrutiner och flöde. Men det är väl värt allt arbete när vi ser hur många som är måna av att återanvända och gör aktiva val i sin vardag för att göra detta.

Han visar runt i de lokaler han nu hyr. Systern Lina Vaim står och packar varor till en kund. I entrén innanför dörren står flera kassar som lämnats in under helgen, som de ska gå igenom, fotografera och lägga ut på annonssajter. Längst in i lokalen har han en fotostudio där han fotograferar varje sak som lämnas in.

– Vissa saker rensar vi bort direkt och det som inte säljs skänker vi till välgörande ändamål.

I rader av lagerhyllor står kartonger med varor som är redo att skickas vidare till nya ägare.

– Jag är helt övertygad om att om vi konsumerar redan tillverkade saker så kommer vårt ekologiska fotavtryck att minska. Vi kommer inte att behöva sluta konsumera, utan bara konsumera samma sak flera gånger.