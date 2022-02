Annikas dotter tvingas flytta till gruppboende – ”Ett övergrepp”

När Jönköpings kommun omprövade Hanna Gahns rätt till personlig assistans så kom de fram till att hjälp alla vakna timmar om dagen inte var nödvändigt utan att det istället räcker med 1 timme och 29 minuter per vecka, vilket blir 15 minuter per dag. Det gör att hon måste flytta in på ett gruppboende.

– Hennes arbete skulle försvinna och hennes möjlighet att själv bestämma vad hon ska göra på dagarna. Enligt både psykolog- och läkarutlåtande så skulle det påverka hennes psykiska hälsa på ett väldigt allvarligt sätt, säger hennes mamma Annika Renöfält-Grahn.

”Är ett övergrepp”

Hanna har en cp-skada som påverkar hennes psykiska och fysiska kapacitet. Hon har svårt för kommunikation och behöver ofta hjälp av personliga assistenter för att förstå och göra sig förstådd. Men det behovet togs helt bort i kommunens senaste bedömning av henne.

Hanna har bott i en egen lägenhet de senaste 15 åren, men tvingas nu alltså flytta till ett gruppboende. Där ska det finnas möjlighet till en egen aktivitet i veckan. Just nu står hon i kö och i väntan på en plats så får hon behålla sin personliga assistans.

– Att man nu går tillbaka till att tvinga in personer i en boendeform som de själva inte har valt tycker jag är ett övergrepp, säger Annika Renöfält-Grahn.

Hon lägger till att gruppbostad passar många människor som själva eller med hjälp av anhöriga har gjort det valet.

Hanna Grahn i Jönköping som efter ett omprövat beslut om personlig assistans måste flytta in på ett gruppboende. Foto: Privat

Funktionschef svarar på kritiken

Anna Bunninger, funktionschef i Jönköpings kommun kan inte kommentera det enskilda fallet, men svarar på kritiken generellt:

– Jönköpings kommun och funktionshinderomsorgen har alltid för avsikt att ge ett värdigt bemötande, erbjuda behovsanpassade insatser och tillhandahålla ett professionellt stöd. Det finns dock ingen möjlighet att gå utanför de lagar och praxis som finns inom den lagstiftning som styr verksamheten. Det har vi att förhålla oss till. Bedöms man som medborgare har fått ett felaktigt beslut så uppmanar vi alltid att man överklagar beslutet för att få saken prövad, vi är ödmjuka för att tolkningen i vissa fall är snårig. Domstolen hjälper då till att tolka den enskildes rätt kring en viss insats.

