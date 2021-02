Här testas massvaccinering i Jönköping

Testpersoner som bjudits in till vaccinering mot covid-19 är prioriterad personal från bland annat IVA, kirurgin och förlossningsvården. Testerna görs som en förberedelse inför den större vaccineringen av länsinvånarna, detta eftersom det aldrig gjorts en vaccination i den omfattning det innebär att vaccinera människor mot covid-19.

– Vi måste förbereda oss för de stora massorna vi ska vaccinera i maj, säger Pernilla Söderberg, projektledare för simuleringen av vaccinationen.

Simuleringen som genomförs under testdagarna motsvarar den nivå som en vårdcentral måste vara redo för, per dag. Detta under de intensivaste delarna av fas 4, vilket alltså är den fas då den större delen av allmänheten erbjuds möjligheten att vaccinera sig. Projektet är en samverkan mellan primärvården, kommuner, länets sjukhus och länsstyrelsen.

