Här möter Fredrik från Jönköping vargen

Fredrik var på väg till jobbet när han såg vargen röra sig på fältet bredvid vägen.

– Det var första gången jag såg en varg i det vilda, säger han.

I länet finns nu fyra vargrevir, men enligt länsstyrelsen kan ett femte vara på väg att bildas vid Store Mosse.

Flera observationer

– Allmänhetens rapporter är fortsatt viktiga även under våren och sommaren eftersom det underlättar möjligheterna till att klarlägga om det är ett nytt revirmarkerande par, sa Linda Andersson, vilthandläggare på Länsstyrelsen i Jönköping till SVT för tre veckor sedan.

Redan igår kväll kom en observation av varg i Habo in till Skandobs, där privatpersoner kan registrera om de sett varg. Under morgonen har ytterligare två observationer kommit in runt Labbarp och Bankeryd.

Varg har också sett vid en skogsväg i Gnosjö på onsdagsmorgonen.