Ljus tändes på Munksjön för varje kvinna och barn som bott hos jouren 2021

Målet med manifestationen var att uppmärksamma beslutsfattare om problemet med mäns våld mot kvinnor.

– Jag skulle vilja att alla politiska partier lyfter det på sin agenda. Som exempelvis gängvåldet som det pratas om hela tiden, säger Margareta Sylvan som är styrelseordförande i kvinno- och tjejjouren i Jönköping.

Margareta Sylvan, styrelseordförande för kvinno- och tjejjouren i Jönköping. Foto: Privat

Under manifestationen tändes ljus som flöt på Munksjön och varje ljus representerade en kvinna eller ett barn som bott via organisationen under förra året, 28 kvinnor och 33 barn. Efteråt hjälpte Jönköpings kanotklubb till att fiska upp lyktorna.

Det är första gången som de anordnade den här typen av ljusmanifestation på vatten och de var nöjda med det 50-talet personer som kom.

– Jag hoppas att det här blir en liten påminnelse om att detta måste uppmärksammas mer, säger Margareta Sylvan.