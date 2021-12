Det är första gången som Alice Båge Hemmstad samlar in julklappar till barn som annars riskerar att bli utan. Mängder med julklappar har samlats in under projektets gång.

– Jag tror de här barnen kommer bli jätteglada, säger Alice 8 år.

I videoklippet ovan berättar Alice varför hon vill hjälpa andra barn samtidigt som hon visar julklapparna.