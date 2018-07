Hundra statister på TV-inspelning i Bottnaryd

Runt hundra statister och flera kända svenska skådespelare fanns på plats när inspelningarna drog igång i Bottnaryd. Statisterna fanns på plats redan vid niotiden och fick sedan instruktioner om inspelningsdagen. Sedan blev det en dryg timmes väntan innan de fick ta plats i kyrkan för inspelning.

Det var mycket folk som rörde sig runt den vackra 1600-talskyrkan i Bottnaryd. Många av statister kom från Borås.

– Vi är 37 personer från föreningen aktiva seniorer i Borås, säger Laine Wester, som var statist på sin första inspelning någonsin.

Fler inspelningar i Bottnaryd

Miniserien som började spelas in under tisdagen handlar om två familjer under ett år.

– Enkelt uttryckt kan man säga att det är en avlägsen kusin till ”Änglagård”, sa Colin Nutley tidigare till TT.

Det kommer att bli fler inspelningsdagar i Bottnaryd framöver för filmteamet och den 2 augusti kommer det att behövas många statister i Jönköping som ska agera publik vid en pianokonsert.