Idrotten har tappat aktiva och ledare under pandemin

Rapporten från Linnéuniversitetet bygger på enkätsvar från 537 idrottsledare i Smålands tre största kommuner, Jönköping, Växjö och Kalmar. Enkätsvaren har samlats in under perioden juni – september.

Fotbollen har klarat pandemin bäst

I rapporten framgår att antal deltagare per träningstillfällen har minskat under pandemin. För barn födda 2006 eller senare har antalet deltagare minskat från 23,33 deltagare i snitt per tillfälle till 20,88. För ungdomar födda 2004 och 2005 har minskningen varit från 32,81 till 31,94 och för ungdomar födda 2003 eller tidigare från 28,11 till 25,33.

Orsaken till att tappet inte är större är enligt Marie Hedberg på Linnéuniversitetet följande:

– Fotbollen har inte drabbats lika hårt som andra idrotter och sedan är majoriteten av de som svarat på enkäten ledare inom fotbollen som också är den största idrotten.

Hårdast drabbade är lagidrotter inomhus, kontaktsporter och paraidrotten.

Tävlingsverksamheten hårt drabbad

Störst konsekvenser har pandemin ändå haft för tävlingsmomentet inom idrotten. För barn födda 2006 har antalet tävlingar och matcher per vecka under pandemin minskat från 1,13 till 0,67. Ungdomar födda 2004 och 2005 har minskat från 1,21 till 0,47. Hårdast har de äldre ungdomarna drabbats på grund av restriktionernas utformning. För ungdomar födda 2003 eller tidigare har minskningen varit från 1,91 till 0,36 tävlingar/matcher per vecka.

– Att ej ha kunnat arrangera cuper och turneringar har gjort det svårt att motivera aktiva, de vill inte bara träna, träna och träna, säger Marie Hedberg.

I klippet hör du Rickard Strandberg, verksamhetsledare på Smålandsidrotten, förklara hur föreningarna måste få tillbaka ledare och aktiva som man tappat.