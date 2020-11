Inte lagligt att skicka hem elever med ”olämpliga” tröjor

På många skolor är det tradition att niondeklassare trycker upp tröjor med ett personligt tryck på. Trycket på skoltröjorna i en klass i Värnamo fick en rektor att reagera. Klassen hade skrivit:”If bitches could fly this school would be a fucking airport”. På baksidan var det en vodkaflaska och namnet på klassens elever.

Skolledningen reagerade på detta och i ett brev till föräldrar och elever skrev de att de elever som bar tröjorna skulle skickas hem och byta tröja och då få olovlig frånvaro.

– Är det generellt att det inte är skolans värdegrund så ska man diskutera det med eleverna, säger Emelie Högberg på Skolverket till tidningen.

Enligt henne är att skicka hem elever en absolut sista disciplinär åtgärd som skolor ska vara restriktiva med.