Joel och Anna Mellin födde sin son i hemmet

Viss forskning visar att det finns en ökad risk med att föda i hemmet istället för på sjukhus, men för paret Joel och Anna Mellin från Gränna fanns inga tveksamheter, de ville föda hemma och för sju veckor sedan föddes deras son Josia i en uppblåspar pool i badrummet.

– Vi hade läst på mycket innan om att det faktiskt var tryggt och säkert om inga riskfaktorer förelåg innan själva förlossningen, säger Joel Mellin.

När de tagit beslutet om hemförlossning tog de kontakt med en barnmorska från Göteborg, som de hade kontakt med under graviditeten och som också sedan var med under själva förlossningen. Och just att ha en relation till barnmorskan upplevde paret som en enorm trygghet.

Hör Joel och Anna Mellin berätta mer i klippet ovan.