Jönköpingsbo om brudöverlämning: ”Jag är inte en egendom”

Bengt M. • Låt brudparet i samråd med prästen själva bestämma just den här detaljen. Det är inget som föreskrivs varesig i Bibeln eller i kristna traditioner, men som ändå kan vara förknippat med mycket starka lokala eller familjära traditioner, samt inte minst personliga önskemål som kan vara av än starkare natur (har hört historier där bruden / brudens far lidit av en dödlig form av cancer...).

Jag skulle inte vilja vara den präst som skulle behöva förklara för en brud som av mycket starka personliga skäl önskar att bli överlämnad av sin far vid altaret att det numera är förbjudet...