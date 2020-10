Glädje i kyrkorna när publiktaket höjs

Både Pingstkyrkan och Kungsportskyrkan har haft webbsända gudstjänster. Under hösten utökades gudstjänsterna till flera under dagen för att fler skulle kunna vara med i kyrkan.

– Det här känns som ett bra första steg, säger David Axelsson, pastor och föreståndare för Kungsportskyrkan i Huskvarna.

Här har man under hösten haft ett anmälningssystem via en app för att säkerställa att det inte varit fler än 50 i lokalen. Men många har ändå valt att stanna hemma och följa gudstjänsten via webbsändning.

Tärt på volontärskapet

– Vi får se hur vi gör nu, vi kanske inte öppnar upp för 300 direkt. Det ska kännas säkert också, säger han.

Även i Pingstkyrkan i Jönköping gläds man åt beskedet.

– Det underlättar oerhört mycket, inte minst på volontärskapet. Istället för att ha en stor samling har vi fått ha många små och det tar på personalresurserna, säger Marcus Ardenfors, föreståndare för Pingst Jönköping.

Men han menar att dagens skönaste besked ändå var de nya direktiven till personer över 70 år.

– Det känns bra att vi nu kan skapa mötesplatser igen och hjälpa till att motverka den psykiska ohälsan.