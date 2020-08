Koloniområde i Gislaved drabbat av stor stöldvåg

Polisen har fått in anmälningar om att någon eller några har tagit sig in på området genom stängslet och sedan brutit sig in i stugorna. Polisens presstalesperson Monica Bergström säger till SVT Nyheter att det rör sig om minst ett 30-tal kolonistugor som utsatts. Men enligt uppgifter till P4 Jönköping, som var först med att rapportera om händelsen, rörde det sig om 47 av totalt 48 stugor som utsatts för inbrott eller skadegörelse.

Polisen angelägen om tips

Enligt anmälningarna har saker stulits ur stugorna, men det är oklart om exakt vad för saker det handlar om. Polisen fanns på plats vid kolonistugeområdet för att göra en brottsplatsundersökning.

Polisen är angelägen om att få in tips från människor som kan ha sett något märkligt vid kolonistugeområdet. Polisen vill också att alla som utsatts för inbrott i stugorna så snart som möjligt anmäler detta.