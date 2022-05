Kraftig ökning av sexövergrepp mot barn på nätet – så ska fler brott lösas

– Det är så klart fruktansvärt att vi ser en sådan ökning, säger Sara Tingvall Brandt som arbetar med internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn på polisen i Jönköping.

Under de senaste åren har det skett en kraftig ökning av antalet sexuella övergrepp mot barn på nätet som Polisregion Öst utreder. 2018 kom det in 94 ärenden till polisen. Under de fyra första månaderna av detta året har det kommit in 140 stycken.

– Det finns flera anledningar till det. En av dem är att det är fler unga barn ute på nätet idag som har flera olika plattformar på sociala medier. Men sedan är det också så att vi har blivit bättre på hitta och utreda ärenden, säger hon.

Fördubblar personalstyrkan

I klippet berättar Sara Tingvall Brandt vad föräldrar kan göra för att hjälpa sina barn.

Polisen i Jönköpings län kommer nu att öka antalet personer som utreder sexualrelaterade brott mot barn på nätet. Förra året var de fyra och i september kommer de att var åtta personer.

– Vår förhoppning är att vi ska kunna lagföra fler personer nu när vi fördubblar personalstyrkan, säger hon.