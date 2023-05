Leif GW Persson uppges ha stört Tove-rättegången

Dagens Nyheter var först med rapporterar att Leif GW Persson anses har stört tingsrättsförhandlingen. I ett stycke från protokollet går det att läsa att en närstående till en av de nu morddömda kvinnorna sagt att GW suttit och fällt flera kommentarer under huvudförhandlingen. Även en ordningsvakt ska ha hört att han suttit och muttrat för sig själv.

”Det kommer hon göra”

I protokollet som SVT tagit del av står det att det vid ett tillfälle när den äldre morddömda kvinnan enligt den yngre kvinnan ska ha sagt att hon skulle ta livet av sig om hon åker i fängelse, ska Leif GW sagt att ” ja, det kommer hon att göra”.

”Ingen har hört”

Under en paus får Leif GW Persson en tillsägelse av tingsrättens ordförande och han ber även honom att sitta tyst under huvudförhandlingen. Leif GW Persson svara då kort: ”men det är ju ingen som har hört”. En polisman som suttit berdvid Leif GW Persson under rättegången säger att han inte hört honom säga något.

Enligt DN nekar Leif G W Person till att han stört under huvudförhandlingen, han menar att han endast fällt kommentarer i pauserna. Han ska även ha kontaktat en jurist för en eventuell JO-anmälan.

SVT söker Leif GW Persson