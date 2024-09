Man anhållen misstänkt för flera sexualbrott i Jönköping och Huskvarna

Åklagare Lisa Hedberg är väldigt förtegen kring det gripande som nu har skett.

– Utredningen är just nu i ett väldigt känsligt läge, men jag kan säga att mannen greps under torsdagen, hur gripandet gått till eller vad som föranledde att vi grep honom vill jag inte gå in på, säger hon till SVT.



Hedberg uppger att de brott som mannen nu är misstänkt för ska ha inträffat i Jönköping och Huskvarna under augusti och september. Hur många brott det handlar om vill hon inte gå in på, men säger att det handlar om flera fall av sexualbrott och ett fall av våldtäkt.



Flera händelser senaste veckorna



De senaste månaderna har det rapporterats om flera händelser där polisen larmats till platser sedan kvinnor ofredats. Bland annat på Liljeholmen i Jönköping, i Huskvarna samt på söder i Jönköping.



– Jag har valt att inte bekräfta om den nu anhållne mannen har med de händelserna att göra, säger Hedberg, vi är som sagt i ett känsligt och viktigt läge.



Åklagaren ska nu ta ställning om hon ska begära mannen häktad.