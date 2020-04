Den nu häktade mannen förstörde bland annat ett garage med en stulen hjullastare. Foto: SVT

Man häktad efter bärsärkargång i Habo: ”Hade fokus på en bättre bil”

Den man som i helgen gick bärsärkargång i Habo och bland annat stal en hjullastare som han körde in i hus och ett garage, häktades under onsdagen. Mannen uppgav under förhandlingarna att han hade fokus på att få en bättre bil.

Den misstänkte gärningsmannen är i 35-årsåldern och har hemadress i Jönköping. Under onsdagen häktades han på sannolika skäl misstänkt för en rad brott bland annat tillgrepp av fortskaffningsmedel, skadegörelse, grov stöld och grovt olaga hot . Mannen ska enligt åklagaren ha stulit en hjullastare på en gård utanför Habo. Hjullastaren körde han sedan i riktning mot ägaren av gården i så hög fart att ägaren fick kasta sig undan för att inte bli skadad.

Därefter körde mannen in i samhället där han välte en bil som stod parkerad utanför Ica, han körde därefter in hjullastaren i ett bostadshus och garage. Sedan fordonet fastnat i garaget sprang mannen från platsen och tog sig in i ett bostadshus där han hotade den boende med kniv och krävde att få nycklarna till en bil. Erkände händelserna Polisen kunde följa efter mannen och stoppade honom efter en kortare biljakt. Vakthavade befäl Torbjörn Lindqvist uppger för Jönköpings-Posten att han under den aktuella natten hade gett polispatrullerna order om att skjuta mot mannen för att få stopp på honom. Något som dock inte behövdes. Under häktningsförhandlingarna erkände mannen gärningarna, men kunde inte ge någon klar redogörelse för varför han hade agerade som han gjorde. Han uppgav att han hade varit narkotikapåverkad och att hans fokus hade varit att få tag på en bättre bil. Till en början var mannen även misstänkt för försök till mord, den brottsrubriceringen är struken. Åklagaren har nu två veckor på sig innan mannen måste häktas på nytt eller åtal ska vara väckt. Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Så här ser garaget ut i dagsljus. Foto: Ellinor Eke-Göransson/SVT Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!