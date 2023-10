Larmen om översvämningar forsade in under en kort tid strax efter lunch på tisdagseftermiddagen. Under en knapp timmes tid kom ett tjugotal larm in till räddningstjänsten. Bland annat från Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd, Nässjö och Eksjö.

– Vi har haft fullt upp. Framför allt handlar det om villor som fått källare översvämmade, men även gator och parkeringsplatser med fara för bilar, säger räddningstjänstens ledningsoperatör till SVT Nyheter Jönköping.