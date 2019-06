Många riskerar att dra på sig dyra lån

Allt fler svenskar löser sina ekonomiska problem genom kortsiktiga så kallade konsumtionslån. Det handlar ofta om så kallade blancolån och kontokrediter. Dessa lån har ofta högre räntor, avgifter och hög amorteringstakt vilket gör dem dyra. Hushåll som tar stora konsumtionslån betalar i genomsnitt en fjärdedel av sin inkomst till ränta och amortering.

Konsumtionslån ökar stadigt

Sedan 2016 har denna typ av lån ökat i Sverige och växer nu med cirka sju procent per år. Lån till konsumtion utgör i dagsläget 18 procent av hushållsens totala skuldsättning.

– Under sommaren är det viktigt att inte lockas med i konsumtionshetsen. Har du inte råd med en resa idag är sannolikheten stor att du inte heller senare har råd med kostnaden för resan plus ränta, säger Magnus Månsson, vd på Visma financial solutions i ett pressmeddelande.

Skulder hos Kronofogden

I Jönköpings län uppgick den totala skulden hos Kronofogden vid årsskiftet till 1,7 miljarder kronor, en ökning med 2,3 procent jämfört med ett år tidigare. Totalt är det 9 688 länsbor som har skuld hos Kronofogden, vilket är 216 personer färre än året innan.

Totalt i landet har 414 000 personer 81,5 miljarder kronor i skuld hos Kronofogden. Skuldsättningen ökade på riksplanet med 3,5 procent.