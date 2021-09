Klubbens ordförande: ”Det finns inga förberedelser för sådana här händelser”

En av ungdomarna som omkom i den svåra olyckan i Lindshammar i Uppvidinge kommun var aktiv spelare i Vetlanda BK, och de två andra omkomna hade tidigare spelat i klubben.

I dagarna har Vetlanda BK fått ta emot många mail, hälsningar och telefonsamtal från människor som vill beklaga sorgen.

Under helgen har juniorlaget och A-laget ställt in sina matcher och under fredagen hölls en samling i Vetlanda för de som ville ha stöd. Lagkamraterna till den omkomne lagspelaren kommer att erbjudas samtalsstöd.

– Vi kommer följa upp det här med att laget kommer få träffa en samtalscoach som är van att hjälpa till vid sådana här situationer, säger Håkan Edvarsson ordförande i Vetlanda Bandyklubb.