Många spontana besökare till High Chaparral

Enligt Mathias Bergendahl har High Chaparral planerat för en sommar med färre besökare än föregående år, som var ett ovanligt bra år. Och antalet hittills ligger i linje med vad de trott. Totalt är det en minskning på cirka 5-7 procent.

Samtidigt har antalet utländska besökare ökat. Något som Mathias Bergendahl tror dels beror på den svenska kronan och dels på en ökad marknadsföring i Danmark.

– Vi ser att det är väldigt många danskar som kommer till oss. Cirka 22 procent av våra besökare är från Danmark, och det är en ökning på 16 procent från förra året.

Fler spontana besök

En ny trend för i år är hur man bokar sitt besök. Under pandemin började de flesta nöjesparker med bokningssystem och bokningsgräns, och det är något som High Chaparral fortsatt med. Men i år har antalet besökare som inte bokat utan bara åkt dit ökat.

– Det är en återgång till hur det var innan pandemin, där de flesta parker tog in utan gräns. Sen har vädret påverkat mycket i år med. Man väntar in i det sista för att se vilken typ av väder vi ska ha idag, och då åker man hit, säger Mathias Bergendahl.

Trend som känns igen

Den nya bokningsmönstret är något som också känns igen hos friluftsanläggningen Isaberg. Vd Louise Söderlund tror inte att vädret har påverkat dem jättemycket, utan att en osäker ekonomi gör att fler avvaktar med sina bokningar.

– Just nu ligger vi cirka 10 procent under all time high i besökare, men ser en ökning av utländska turister. Vi har märkt att man bokar väldigt sent, bara dagarna innan. Man håller i pengarna för att veta att man har råd. Det är fler spontana bokningar i år, säger Louise Söderlund till SVT.

I klippet berättar Mathias Bergendahl hur de har jobbat för att kunna ta hand om fler besökare.