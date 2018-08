Maraton och vattenfest väntar i Jönköping

Under Jönköpiong marathon och halvmaraton kommer vissa gator stängas av och ledas om från kl. 10 på förmiddagen.

Ekhagsringen (Ekhagen centrum)

Ekhagsringen (norr om Ekhagen centrum) kommer att vara avstängd ca 200 m för biltrafik. En sluss för bussarna kommer dock att vara öppen så all busstrafik löper som vanligt. Det gäller busslinjerna 12 och 130. Tid: Kl. 10.00-11.00.

Ekhagsringen (korsningen mot Kungsängsvägen)

Ekhagsringen (östra ”infarten”) norr om Kungsängsvägen kommer att vara avstängd ca 200 m för biltrafik. En sluss för bussarna kommer dock att vara öppen så all busstrafik löper som vanligt. Det gäller busslinje 12.

Tid: Kl. 10.00-11.00.

Wilhelm Thams väg

Busslinje 15 kommer att ledas om via Öxnehagaleden till/från Huskvarna station. Hållplats Lärlingen dras in tillfälligt. Boende på Folkparksvägen och dess tvärgator kommer ha begränsad framkomlighet under samma tider. Häradsvägen är avstängd vid Shell.

Tid: kl. 10.15-11.35.

Vättersnäs

Cykel- och gångvägen över Ansgariigatan är ej överfarbar för bilar. Biltrafikanter hänvisas till Särlavägen där genomsläpp för biltrafik kommer att finnas.

Tid: Kl. 10.30-11.45.

Östra Storgatan vid Undergången

Östra Storgatan kommer att vara avstängd mellan Undergången och Rosenbergsgatan. Detta påverkar busslinjerna 1, 2, 12, 18 och 130 som leds om via E4:an-Odengatan-Artillerigatan. Hållplatser på sträckan Östra Storgatan delen Rosenlundsbadet-Killallén samt hållplats på Hermansvägen-Kilallén dras in tillfälligt.

Tid: Kl. 10.45-12.35. För mer information, titta på Länstrafikens hemsida.

Björnebergsvägen och Järstorpsvägen

Helt avstängt på Björnebergsvägen från Hisingsängen och fram till Järstorpsvägen samt Järstorpsvägen mellan Björnebergsvägen och avfarten mot Dalvik. Dock möjligt att ta sig in till Jönköpings Fältrittklubb. Besökande till Järstorps kyrka hänvisas via Hisingsängen och Tolarpsvägen. För boende väster om Järstorpsvägen kommer översläpp att finnas vid Järstorps kyrka.

Tid: Kl. 11.00-15.00.

Sveahällsvägen/ Bosshagsgatan samt Prostkvarnsgatan

Löpare kommer att korsa vid cykel- och gångvägen vid Sveahällsvägen/ Bosshagsgatan. Genomsläpp för biltrafik. Vid korsningen Sveahällsvägen/ Prostkvarnsgatan tillämpas genomsläpp för biltrafik och busslinje 18

Tid: Kl. 11.30-14.30

Karlavägen/ Lovisagatan samt John Ericssonsgatan

Trafiken att vara avstängd. En sluss för bussarna kommer dock att vara öppen så busslinje 3 löper på som vanligt. John Ericsonssgatan kommer att vara helt avstängd mellan Södra Kurvgatan och Hållpatsgatan.

Tid: Kl. 11.45-15.00