Efter PFAS-larmet i Vetlanda – tryggt att dricka vattnet igen

Det var i slutet av 2021 som Njudung Energi provtog vattnet i kommunens vattenverk i syfte att identifiera mängden PFAS i dricksvattnet.

Det visade sig att alla vattenverk hade en nivå som var låg och en bra bit under de 90 nanogram per liter som är gränsvärdet. Näshult stack däremot ut med en nivå på 30 nanogram. Övriga vattenverk i kommunen hade en nivå upp till 2,64 nanogram per liter.

Under Livsmedelsverkets gränsvärde

För att minska nivåerna av PFAS i dricksvattnet installerades i februari kolfilter i vattenverket i Näshult och det visar sig nu haft en positiv effekt.

– Värdet är nu nere på noll, du kan känna sig helt trygg med att dricka vattnet, säger Manuela Östangård, VA-ingenjör på Njudung Energi i ett pressmeddelande.

Under sommaren och hösten 2022 har kommunen genomförts flera kompletterande undersökningar i enskilda vattenbrunnar, mark, grundvatten och dagvatten i Näshult. Nu visar resultaten att halterna av PFAS är låga på flera ställen.

Samtidigt skriver kommunen i pressmeddelandet att de fortfarande utvärderar och följer läget med kompletterande prover under 2023.