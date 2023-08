Nu flyttar Göta hovrätt ut – detta händer med byggnaden

I september löper Göta hovrätts hyresavtal ut. Byggnaderna ägs av staten, och Statens fastighetsverk ser över hur man kan renovera dem inför ny verksamhet utan att göra åverkan på det kulturhistoriska minnet.

– Man kan säga att det är tre delar. Det är domstolsbyggnaden, det är ämbetsbyggnaden och det är parken. Och i parken kommer vi att ta bort asfalterade delar och återställa till en stadspark, säger Michael Blomqvist.

Inget hus för alla

Göta hovrätt har huserat i byggnaderna i över 370 sedan domstolsbyggnaden byggdes. Att hitta en ny hyresgäst som stannar lika länge tror Michael Blomqvist blir svårt, men han hoppas på att byggnaden blir mer tillgänglig.

– Vi hoppas på att hitta någon publik verksamhet så att huset blir tillgängligt för jönköpingsborna, någon form av utställnings- eller konsertlokal kanske, och tillägger:

– Det finns hyresgäster som är jätteintresserade av att sitta i den här typen av byggnader, det är en del av deras varumärke. Men samtidigt är den en utmaning för det finns inte hur många sådana hyresgäster som helst.

Gymnasieskola

Den så kallade före detta ämbetsbyggnaden, det gula huset, har Statens fastighetsverk redan hittat en ny hyresgäst till. Där ska en privat gymnasieskola flytta in. Enligt Michael Blomqvist är planen att byggnaden ska vara klar för skolan att flytta in någon gång under 2025.

– Jag tycker det är kul att vi får in en gymnasieskola i byggnaden för det visar ändå att det går att använda sådana här äldre byggnader till modern verksamhet, säger han.

I klippet berättar Michael Blomqvist mer om husplanerna och svårigheterna med att bygga om ett byggnadsminne för en ny verksamhet.