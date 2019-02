Nu startar nya e-sportligan eAllsvenskan

Under första helgen i mars och resten av våren spelas en gemensam eAllsvenskan som är en del av Global series. eAllsvenskan blir Sveriges största professionella FIFA-tävling där allsvenskans och några av Superettans största klubbar deltar och gör upp om titeln och en ranking i kvalet till världsmästerskapet eWorld Cup, skriver Svensk Elitfotboll i ett pressmeddelande.

Play off 25 maj

Var och en av klubbarna AIK, Djurgårdens IF, Hammarby IF, Örebro SK, Östersunds FK, GIF Sundsvall, Örgryte IS, BK Häcken, Helsingborgs IF, Jönköpings Södra IF, Malmö FF och AFC Eskilstuna ställer upp med två till fem professionella FIFA-spelare i samtliga elva ligamöten och i playoff. Den 25 maj kommer en vinnare att koras i en stor final.

– Det är dags att ta e-sporten på allvar och inse möjligheterna med att ha ett starkt varumärke även i den här världen. Det ligger helt rätt i tiden och jag är glad att klubbarna vill vara med på det här tåget. Det ska bli spännande att följa och jag är säker på att eAllsvenskan kommer bli något riktigt stort, skriver Mats Enquist, generalsekreterare på Svensk Elitfotboll.

250 000 kronor

Vinnande lag blir svenska mästare eAllsvenskan 2019 och erhåller 250 000 kronor samt förbättrar sin ranking i kvalet till eWorld Cup. eAllsvenskans totala prispott uppgår till 500 000 kronor.