Det blev en dramatisk kväll för hemmalaget Vetlanda som flera gånger under kvällen låg under. Som mest låg de under med fyra poäng men hela tiden kom de i kapp. Matchen slutade senare 45-45.

Det vill säga att inget av lagen har något försprång inför nästa match som körs på tisdag. Den som vinner den går vidare till semifinal.