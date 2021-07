Oväder har dragit in över länet

Ett kraftigt regnoväder med åska har dragit in över länet under tisdagen. Vid 16.30-tiden hade räddningstjänsten fått in sex larm om översvämningar i fastigheter i Unnefors i Norra Unnaryd och ett antal larm om blixtnedslag som orsakat brand eller rökbildning. Enligt räddningstjänsten ska inga personer ha kommit till skada till följd av ovädret och de bränder som uppstått ska ha varit lättsläckta.

Flera tusen utan ström

Vid kl.16.45 på tisdagen står över 4000 hushåll utan el i länet. Det är främst Vetlanda och Sävsjö kommuner som är värst drabbade av strömavbrott.

Åskovädret har drabbat flera delar av Småland under dagen. I klippet nedan ser du bilder från en camping på Öland som drabbades av översvämningar tidigare under dagen: