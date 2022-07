Person fritogs från ungdomshemmet Stigby – fyra personer gripna för medhjälp

Personen ska ha blivit fritagen natten mellan lördag och söndag efter att en okänd person tagit sig in på Stigbyskolan. Därefter ska de tillsammans lämnat ungdomshemmet för att sedan försvinna bort från området.

Polisen fick in tips om intressant fordon

Under söndagskvällen fick polisen in ett tips om en intressant bil som som tagit sig över med färjan mellan Stigby-Gränna dagen där på.

– Vi fick in ett tips om en bil som under söndagskvällen hade flera passagerare på vägen tillbaka än under vägen dit. Dessutom ska vi ha fått tips om att någon försökt att dölja sig i bilen, säger Martin Tornell, tillförordnad förundersökningsledare på polisen.

Fordonet kunde i jämnhöjd med Linköping stoppas av polis. I bilen ska polisen ha påträffat den fritagna personen från Stigbyskolan och återlämnats till ungdomshemmet på Visingsö. Resterande fyra personer ska ha gripits misstänka för grov främjande av flykt men släpptes kort därefter.

Andra rymningen på kort tid

I förra veckan ska ännu en rymning inträffat. Under tisdagen förra veckan ska tre killar ha avvikit från samma ungdomshem på Visingsö. Efter att polis fått vetskap av personal på ungdomshemmet som sett killarna på ön. Flertal polispatruller ska ha åkt till platsen där de tre killarna omhändertogs och överlämnades tillbaka till ungdomshemmet.