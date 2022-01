Personal omfördelas till covid-vården – drabbar andra patientgrupper

– Det är framförallt de planerade operationerna, där man väntat ett tag på att operera sig, som får skjutas upp, säger Patrick Nzamba som är HR-direktör på Region Jönköpings län.

Smittspridningen är omfattande och trycket på länets vårdcentraler och sjukhus är mycket hög. För att klara av ännu fler corona-patienter får sjukvårdspersonal som annars arbetar med andra områden förstärka covid-vården.

– Det är en smittspridning som vi inte har sett tidigare under pandemin, säger Nzamba och berättar att majoriteten av de som vårdas på länets sjukhus för covid-19 är ovaccinerade. I klippet ovan berättar han mer om vilka konsekvenser det får för den övriga sjukvården i länet.

Läget väntas förvärras

Länets smittskyddsläkare gick på måndagen ut och uppmanade alla att begränsa sitt umgänge, oavsett om man är vaccinerad eller inte.

I dagsläget är det enligt regionen ett mycket högt antal positiva provsvar i länet. Under hösten har andelen positiva provsvar i genomsnitt legat under 5 procent, men under föregående vecka låg motsvarande siffra på 24 procent.

Det betyder att det just nu är ett högt tryck på primärvården som provtar och smittspårar och även på laboratorieverksamheten som hanterar proverna för analys. Dessutom har ett av de externa laboratorium som analyserar covid-proverna från länet halverad kapacitet nu i början av veckan.

Men än är inte smitt-kulmen nådd.

– Folkhälsomyndighetens prognos gör ju gällande att det inom ett antal veckor här kommer att bli värre, innan det sedan blir bättre, säger Patrick Nzamba.