Prideparaden 2019 i Jönköping: De spred kärlek i Jönköping

Det var många som samsades på Munksjöbron under lördagen. Under förmiddagen var bron målgång för alla maratonlöpare och under eftermiddagen följde prideparaden som avslutade prideveckan.

– För mig som lever i ett hbtq-förhållande så värmer det att så här många engagerar sig, säger Mathilda Törnebladh som tågade.

Enligt polisen ska paraden ha varit en lugn tillställning utan några sälskilda händelser.

Fest i Rådhusparken

Under veckan har pride bjudit in till föreläsningar och olika kulturevenemang runt om i Jönköping. Efter paraden var det fest i Rådhusparken med artister.

– En bra blandning av musik, glädje, dans och lite allvar, säger Alexandra Jauhiainen, ordförande Qom ut.

Många ville gå med i paraden Foto: SVT

”Något håller på att förändras i Jönköping, nu kommer en våg av kärlek” Foto: SVT

