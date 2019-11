Rån mot matbutik i Värnamo

Det var vid sjutiden under gårdagskvällen som en person ska ha tagit sig in i butiken och fått med sig en summa kontanter och sedan lämnat platsen till fots. Flera polis- och hundpatruller har sökt i området och platsen är tidigt under torsdagsmorgonen fortfarande avspärrad.

De har inlett flera utredningsåtgärder samt hållit förhör med ett antal personer men har inte lyckats gripa någon gärningsperson.

Polisen önskar komma i kontakt med personer som blivit vittne eller på annat sätt iakttagit händelsen. Den som har uppgifter att lämna kan ringa 114 14.

Ingen person ska ha blivit fysiskt skadad under rånet.