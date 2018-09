Rodd-SM inställt på grund av stormen

– Tävlingen kommer inte kunna genomföras på grund av de extrema väderförhållandena, berättar Mats Almlöw i Jönköpings Roddsällskap för Jönköpings-Posten.

Sprint-SM över distansen 500 meter skulle ha arrangerats av Jönköpings och Huskvarnas Roddsällskap på Munksjön under lördagen. Men som en konsekvens av vädervarningen för kraftiga vindar tvingas arrangören ställa in. Och därmed stryks SM i sprint helt eftersom tävlingen ligger så sent på säsongen.

– Det är egentligen av två anledningar som vi inte kan genomföra tävlingen. Dels handlar det om att våra tävlande kör höga båtsläp på vägarna till Jönköping, och många av dem kommer från Västsverige. Dels förväntar vi oss höga vindstyrkor på Munksjön och då blir det väldigt svårt att ha en tävling.