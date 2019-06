Så firas nationaldagen på olika platser i länet

I länets största stad Jönköping firas nationaldagen i Rådhusparken mellan klockan 11-16. Det blir musikunderhållning, dans och välkomnande av nya svenska medborgare. Jönköpings kommun fick under förra året 690 nya svenska medborgare. Under nationaldagsfriandet bjuder kommunen traditionsenligt in till en välkomstceremoni på kulturhuset Spira.

– Denna grupp är verkligen mångkulturell, allt från adoptivbarn till en äldre människa som lämnat sitt land från förföljelse, då är det en varm känsla att ta emot och välkomna alla. Vi är människor med samma behov av att få vara en del i en gemenskap som bidrar till att varje människas rättigheter tillgodoses. De människor som fått medborgarskap har oftast varit här i många år och är nu en del i vårt samhälle, säger Tord Sundqvist, kommunfullmäktiges ordförande som kommer hålla i välkomstceremonin i ett pressmeddelande.

Vid firandet i Rådhusparken blir det också tal av världsmästaren i jujutsu Diana Kajic. Under firandet blir det även musik, sång och dans från bland annat kulturskolan.

Fler firanden i länet

I Värnamo firas nationaldagen i Apladalen med start klockan 15. Det blir musikunderhållning, prisutdelning och högtidstal. Nationaldagsfirandet inleds 14.45 med parad från Julia Fredrikssons plats till Apladalen.

I Nässjö firas nationaldagen i Hembygdsparken med start 14.45. Det blir bland annat musikunderhållning med Ungdomsblåset och högtidstal av Kjell Wikstrand som är ordförande i Föreningen Norden.

I Eksjö firas nationaldagen med paradmarsch från Järnvägsparken till Stora torget. Firandet på torget inleds klockan 11 och det blir musikunderhållning av bland annat kulturskolan och Hemvärnets musikkår. Högtidstalare är Veronica Tiderman. Under firande kommer även Eksjö kommuns miljövårdspris, kulturpris och arkitektur- och byggnadsvårdspris att delas ut.