Så har polisen förberett sig för motormässan

– Vi har planerat för den här helgen under en längre tid för att se över vad vi behöver för att kunna trygga Jönköping under de här dagarna, säger Tobias Åkerberg, biträdande stabschef under påskhelgen.

Tobias Åkerberg berättar att man från polisens sida kommer att jobba med en ökad närvaro på flera platser i Jönköping för att undvika stök och underlätta trafiken.

De har bland annat valt att sänka hastigheten på delar av E4:an och väg 31/40 under helgen för att förebygga trafikproblem centralt.

Ofta samma områden där stök uppstår

I områden runt Asecs och Solåsen väntar polisen att det kan komma att uppstå större bilträffar med hög musik och alkohol, något som polisen har tagit med i sin beräkning inför helgen och tagit in extra resurser med anledning av.

I klippet ovan hör du biträdande stabschef för påskhelgen Tobias Åkerberg berätta om hur de från polisens sida har förberett sig inför påskhelgens motormässa.