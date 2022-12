Så mycket höjer Jönköping Energi elnätsavgiften

Anledning till prishöjningen är enligt Jönköping Energi framförallt att man måste klara att täcka avgifterna till Vattenfall som äger regionnätet.

-Vår höjning täcker inte kostnaderna som vi kommer få 2023, utan vi aviserar redan nu att vi kommer att behöva höja elnätpriset även nästa år. På detta sätt vill vi jämna ut de ökade kostnader vi fått över flera år, säger Inger Niss, som ansvarar för elnät och stadsnät på Jönköping Energi.

130 kronor mer för vissa villor

Elnätsavgiften är kostnaden för att transportera elen till kunderna via elnätet. Ytterligare en anledning till prishöjningen är de ökande kostnaderna för elnätsförluster. Elnätsförluster uppstår när elen transporteras via elnätet och är alltså skillnaden mellan hur mycket el som matas in och hur mycket som tas ut på nätet.

För en kund som bor i lägenhet med en förbrukning på 2000 kWh innebär höjningen cirka 20 kr i månaden. För en villakund med en eluppvärmd villa med en förbrukning på 20 000 kWh blir det en höjning på cirka 130 kr i månaden.